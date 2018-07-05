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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 14:20 05.07.2018 - 14:20

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Около 150 топ-менеджеров крупных компаний, работающих в Великобритании, получили приглашения на торжественный обед с Дональдом Трампом в ходе его первого визита в Лондон в качестве президента США, пишет Financial Times.

Обед устраивает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, и, как ожидается, мероприятие станет одним из важнейших элементов трехдневного визита Д.Трампа.

В числе приглашенных оказались основатель Ineos Джим Рэтклифф, глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк и гендиректор Johnson & Johnson Алекс Горски.

Место проведения обеда пока не разглашается по соображения безопасности, гостям сообщили лишь, что оно находится в одном или двух часах пути от Лондона. Американского президента доставят туда вертолетом, а потом он вернется на ночь в посольство США в Лондоне.

Исходя из количества приглашенных FT предполагает, что организаторы выбрали Бленемский (Бленхеймский) дворец - родовое имение герцогов Мальборо. Именно там родился Уинстон Черчилль - британский политик, которым Д.Трамп восхищается больше прочих.

Пока известно лишь, что дворец, его парк и сады закрыты для широкой публики 11-12 июля.

В программу мероприятий, подготовленную для американского президента, также входят переговоры с Т.Мэй в загородной резиденции премьер-министра, встреча с британской королевой в Виндзорском замке и поездка в гольф-клуб в Шотландии.

Д.Трамп прибудет в Великобританию 13 июля.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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