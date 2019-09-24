Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 12:10

Лондон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании в ходе расследования деятельности движения Leave.EU, выступавшего за выход из ЕС, не выявило каких-нибудь нарушений, допущенных Leave.EU на референдуме по Brexit 2016 года, сообщает во вторник издание The Independent.

Также у следователей нет никаких претензий к основателю спонсору движения Аррону Бэнксу.

Однако, напоминают западные СМИ, в отношении Leave.EU ранее звучали обвинения, что движение могло использовать деньги посторонних сил, вероятно, иностранных правительств, для финансирования их кампании. Так, Избирательная комиссия в 2018 году выявила, что движение превысило лимит по расходам минимум на 10% и не включило в отчетность по расходам информацию о 77 тыс. фунтах стерлингов.

"Никакие зарубежные деньги в кампании Brexit не использовались, это были мои деньги. Мы намерены подать жалобу на Избирательную комиссию за ее решение вынести этот вопрос на публичное рассмотрение в Национальное агентство по борьбе с преступностью. Мы расцениваем наши потери на значительно большую сумму, чем 10 млн фунтов стерлингов", - написал Бэнкс в Twitter после решения Национального агентства.

"Тема с вмешательством России полностью сошла на нет, однако теперь последует иск против Избирательной комиссии Соединенного Королевства и всех причастных", - отметил он.

В свою очередь в Избирательной комиссии выразили неудовлетворение действиями британских правоохранительных органов.

"Мы обеспокоены очевидным недостатком законодательства, на что указали результаты этого расследования, (законодательства - ИФ), допускающего поступления иностранных финансовых средств в британскую политику", - цитирует The Independent слова представителя комиссии.

Он напомнил, что в ходе референдума по Brexit 2016 года были потрачены значительные средства, и британские избиратели имеют право знать источники происхождения этого финансирования.

В августе лондонская полиция также прекратила расследование в отношении движения Leave.EU.

Тогда после заявления Скотланд-Ярда председатель Leave.EU Аррон Бэнкс объявид, что он потребует от властей Великобритании расследовать действия Избирательной комиссии, которая и передала полиции сведения, инициировавшие расследование в отношении движения. Сама избирательная комиссия оштрафовала Leave.EU на 70 тыс. фунтов стерлингов в мае 2018 года за нарушения избирательного законодательства.

1аю ар

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