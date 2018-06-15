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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 14:58 15.06.2018 - 14:58

Лондон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британское консульство в Санкт-Петербурге продолжит работать до окончания проходящего в России Чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Британскому консульству в Санкт-Петербурге, которое российская сторона решила закрыть в связи с событиями, последовавшими за отравлением (экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - ИФ) в Солсбери, позволят продолжать работу до окончания Чемпионата мира", - говорится в написанной им статье, опубликованной в британской газете "Сан".

"Я направил в Россию дополнительный консульский персонал из британского МИД и российская сторона благоразумно подошла к выдачи этим сотрудникам виз", - добавил Б.Джонсон.

"Я хочу еще раз сказать, что между британскими подданными и народом России нет ничего, кроме дружбы и восхищения. И эта дружба позволила нам, вне зависимости от политики, сотрудничать в том, что касается мер предосторожности (в ходе чемпионата - ИФ)", - подчеркнул он.

Глава МИД Великобритании отметил, что сотрудники британских спецслужб "на протяжении нескольких месяцев ездили в Россию и встречались со своими (российскими - ИФ) коллегами... для обмена опытом и техниками обеспечения безопасности при работе с большими массами людей".

"В местах, где будут проходить матчи сборной команды Англии, будут присутствовать британские полицейские и сотрудники консульств Соединенного Королевства", - добавил Б.Джонсон.

Кроме того, глава британского МИД заявил, что английская сборная ни за что не стала бы бойкотировать проходящий в России турнир.

"Друзья мои, не было и малейшего шанса на то, чтобы Англия бойкотировала Чемпионат мира в России", - написал он.

"Это было бы несправедливо по отношению к команде... и ее фанатам, которые просто хотят насладиться спортом без вмешательства политики", - добавил Б.Джонсон.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они до сих пор находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

1ла ар бп

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