Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 18:13

*** На Даунинг-стрит заявили, что стороны проводят интенсивные дискуссии, и вопрос носит срочный характер

Лондон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Великобритании удвоило усилия для того, чтобы уговорить оппозицию поддержать соглашение по Brexit, передают в четверг западные СМИ.

"Правительство Британии удвоило в четверг усилия, чтобы склонить на свою сторону главную оппозиционную партию в последней попытке избежать хаотичного выхода страны из Евросоюза на следующей неделе", - пишут издания.

При этом западные СМИ отмечают, что последний раунд межпартийных переговоров прошел после того, как накануне палата общин Великобритании одобрила законопроект о недопустимости Brexit без сделки с Брюсселем.

Таким образом, премьер-министр Британии Тереза Мэй пытается найти дополнительные голоса среди оппозиционеров, чтобы парламент все же одобрил ее предложение по Brexit.

Представитель Даунинг-стрит отметил срочность вопроса, а также то, что стороны - правительство и оппозиция - вовлечены в "интенсивные дискуссии", направленные на выработку компромисса по вопросу Brexit.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин провел встречу с премьер-министром Великобритании Т.Мэй по проблеме Brexit. По итогам встречи была согласована программа совместной работы, чтобы реализовать Brexit. Кроме того, обе стороны назвали прошедшие переговоры конструктивными.

Позднее в среду члены Палаты общин британского парламента поддержали законопроект, который обязует правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения. Автором законопроекта стала член Лейбористской партии Иветта Купер. Он был принят в третьем чтении с перевесом в один голос. 313 депутатов проголосовали за, 312 против.

Таким образом, вариант выхода Британии из ЕС без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия ЕС на продление процесса Brexit в случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.

1тэ ар

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