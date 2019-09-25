Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 15:04

Лондон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство Великобритании намерено вскоре вновь вынести на обсуждение парламента предложение об организации досрочных выборов в стране, заявил в среду генпрокурор Англии и Уэльса и главный юридический советник британского премьера Джеффри Кокс.

Телеканал Sky news сообщает, что Кокс озвучил такие планы в палате общин, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, это предложение "в ближайшее время поступит в палату общин".

Ранее британские парламентарии дважды голосовали против проведения досрочных выборов в стране: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал провести выборы 15 октября - до намеченного на 31 октября крайнего срока выхода страны из ЕС.

Также Борис Джонсон пытался приостановить работу парламента до 14 октября, однако накануне Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление о незаконности данного решения. В итоге палата общин в среду вернулась на заседания.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!