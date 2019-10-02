Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 19:44

Лондон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Британское правительство будет добиваться приостановки работы парламента с 8 по 14 октября с целью лучше подготовиться к представлению новой законодательной повестки, которую озвучит в речи 14 октября королева Великобритании Елизавета II, сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

"Премьер-министр (Борис Джонсон - ИФ) последовательно и ясно говорил том, что он в Речи Королевы хочет представить свежую законодательную программу. Поэтому он намерен попросить, чтобы нынешняя сессия парламента была приостановлена с вечера вторника 8 октября до Речи Королевы 14 октября в понедельник", - цитирует издание выдержки из заявления.

При этом в заявлении перечислены приоритеты правительства - улучшение качества государственных услуг и инфраструктуры, борьба с преступностью и защита экологии.

В то же время на Даунинг-стрит напомнили, что Джонсон в среду представил ЕС свои предложения по Brexit, которые должны обеспечить выход Великобритании из Евросоюза в запланированные сроки. На фоне этого, указывает заявления, речь идет "о самой короткой, насколько возможно, приостановке работы парламента" для всех технических приготовлений к 14 октября - Церемонии открытия парламента, отмечающей начало новой сессии парламента.

Ранее Джонсон также пытался приостановить деятельность парламента до 14 октября, но после соответствующего решения Верховного суда парламент вернулся к заседаниям. В свою очередь Джонсон призывал членов парламента либо помочь ему выполнить выход из ЕС, либо пойти на досрочные выборы.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку.

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