Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 14:15

*** Джонсон объявил о самом серьезном со времен "холодной войны" пересмотре внешней политики Лондона

Лондон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона активизирует работу над законом, который должен будет затруднить шпионскую деятельность иностранных государств на британской территории, сообщает в четверг издание The Independent.

"Эта работа станет реализацией обязательств предыдущего премьер-министра (Терезы Мэй - ИФ) после атаки в Солсбери", - приводит издание выдержки из соответствующего правительственного документа.

The Independent напоминает, что этот проект был представлен Терезой Мэй, однако затем, из-за ситуации с Brexit, его "положили под сукно".

Согласно документу, необходимо "предоставить службам безопасности и правоохранительным ведомствам инструменты нужные для того, чтобы подорвать деятельность враждебных государств".

Также законопроект предлагает предпринимать меры по защите британских "активов" за рубежом.

Газета поясняет, что законопроект был разработан с целью убрать пробелы в законодательстве, позволяющие враждебным государствам действовать в Соединенным Королевстве.

Однако сроки принятия нового законодательства пока не называются.

Кроме этого, пишет The Independent, Джонсон отдельно объявил о "перезапуске нашей (Великобритании - ИФ) внешней политики - при помощи возглавляемого мной (Джонсоном - ИФ) критического обзора комплексной безопасности, обороны и внешней политики".

"Это будет самая радикальная переоценка нашего места в нашем мире с конца "холодной войны", и она затронет все аспекты международной политики - от обороны до дипломатии и развития", - цитирует издание слова Джонсона.

Как утверждает The Independent, ранее руководство британских служб безопасности было недовольно тем, что власти, после инцидента в Солсбери, из-за сложностей с Brexit отложили введение в действие новых мер в сфере контрразведки.

4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в английском городе Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества "новичок", эти выводы подтвердила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Лондон возложил ответственность за покушение на Скрипалей на Россию. В Москве эти обвинения отвергают.

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