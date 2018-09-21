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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 10:39 21.09.2018 - 10:39

Лондон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) возбудило уголовное дело в отношении британской структуры, связанной с эстонским филиалом Danske Bank A/S, оказавшимся в центре скандала с отмыванием денег.

Это расследование, вероятно, является первым вмешательством британских регуляторов в дело Danske Bank, пишет газета Financial Times.

В центре внимания NCA - некое партнерство с ограниченной ответственностью (LLP), сообщают источники газеты.

Ранее на этой неделе Danske Bank опубликовал итоги внутреннего расследования, которое показало, что общий объем нерезидентских транзакций, проведенных через его эстонское подразделение в 2007-2015 годах, составил 200 млрд евро. Причем доля британских организаций среди 15 тыс. зарубежных клиентов банка является второй по величине после доли российских клиентов.

В Danske Bank считают "подозрительными" основную часть сделок, проведенных через счета этих 15 тыс. клиентов.

"NCA осведомлено об использовании в этом деле компаний, зарегистрированных в Великобритании. Широко известно об угрозах, которые несет в себе использование британских структур как пути для отмывания денег, и агентство работает с партнерами в правительстве для ограничения возможности их использования злоумышленниками таким образом", - заявил регулятор по делу Danske Bank.

Скандал с отмыванием денег в эстонском подразделении Danske Bank, а также факт участия в нем британских компаний, вызвал сомнения в том, что британские власти предпринимают достаточно усилий для того, чтобы очистить Лондон от репутации "прачечной по отмыванию денег", через которую ежегодно проходят сотни миллиардов фунтов "грязных" денег, пишет газета.

Различные LLP ранее были замечены в финансовых преступлениях и случаях отмывания денег. Подобные структуры в Великобритании фактически являются "упаковкой" для анонимных фиктивных компаний, причем они могут быть зарегистрированы официально всего за 50 фунтов стерлингов.

Еще в конце 2013 года осведомитель в эстонском подразделении Danske Bank написал письмо совету директоров банка, в котором предупреждал, что британские LLP активно используются для перевода зарубежных денег.

Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение Danske Bank входят в число крупнейших подобных историй в мире. Банк пока не смог установить точные объемы подозрительных транзакций, но признал, что условия работы эстонского филиала были недопустимыми, и со значительной частью клиентов-нерезидентов отношения просто нельзя было устанавливать.

Глава Danske Bank Томас Борген в среду подал в отставку из-за скандала.

Капитализация Danske Bank упала более чем на треть с начала 2018 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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