Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 19:59

Берлин. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Британскую бомбу времен Второй мировой войны обнаружили в Кельне. Как сообщает издание "Кельнский экспресс", операция по обезвреживанию намечена на 22.00 (00.00 мск).

По информации газеты, бомба обнаружена в районе Кельн-Гремберг, это восточный район города. Снаряд по-прежнему оснащен запалом, поэтому с ним будут работать специалисты.

Сообщается, что в ходе работы будет эвакуировано свыше 2 тыс. человек, которые проживают в районе, территория на время работы будет полностью оцеплена.

В Германии ежегодно обезвреживают около 5,5 тыс. неразорвавшихся снарядов, на территории страны до сих пор находятся десятки тысяч таких бомб. Всего на территорию Германии во время войны было сброшено более 2 миллионов авиабомб. Около 5% от общего числа - это примерно 100 тыс. - не взорвались.

По статистике, больше всего бомб было сброшено на Берлин (более 68 тыс. тонн), Гамбург (45 тыс. тонн), а также на территорию Рурской области (около 162 тыс. тонн).

По данным "Шпигель", Кельн во время войны союзники бомбили около 260 раз, только за время авианалетов погибло около 20 тыс. человек. До мая 1945 года город был почти полностью разрушен - в среднем из 10 квартир уцелели три.

1тф эф ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!