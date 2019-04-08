Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 10:09

Лондон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Общественность Великобритании, на фоне неопределенности с Brexit, стала разочаровываться в своих парламентариях и правительстве и все больше одобряет идею авторитарного лидера, который игнорировал бы парламент, сообщает в понедельник газета The Guardian со ссылкой на соцопрос.

В ходе опроса, проведенного британским аналитическим центром Hansard Society, 54% опрошенных британцев согласились с тезисом, что "Великобритании нужен сильный правитель, готовый нарушить правила". При этом лишь 23% респондентов не поддержали эту идею.

Почти три четверти опрошенных также считают, что система управления нуждается в существенных улучшениях. Кроме этого, часть респондентов "ставит под вопрос базовые принципы нашей демократии", утверждают авторы исследования.

Тема Brexit будет обсуждаться на саммите ЕС 10 апреля. На нем, как ожидается, премьер Великобритании Тереза Мэй попросит о продлении крайнего срока выхода из ЕС до конца июня. Британское правительство согласовало с ЕС соглашение об условиях Brexit, однако в Палате общин пока отказываются его одобрить. Это повышает риск выхода Великобритании из ЕС вообще без какого бы то ни было соглашения.

1кю аю

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