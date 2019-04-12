Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 11:00

Лондон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - МИД Великобритании посоветовал подданным Соединённого Королевства воздержаться от поездок в Судан, кроме как в неотложных случаях.

"МИД рекомендует не совершать поездок в Хартум и все остальные районы Судана, за исключением чрезвычайных (поездок - ИФ)", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте МИД.

При этом МИД посоветовал ни в коем случае не ездить в регионе на западе и юге страны - в Дарфур, область Абьей, провинцию Южный Кордофан и район реки Голубой Нил, отдельные районы провинции Западного Кордофана и приграничные районы.

"Если вы находитесь в Судане, вам следует тщательно продумать, есть у вас крайняя необходимость остаться, и рассмотреть возможность выезда из страны коммерческими видами транспорта", - отмечается в заявлении.

Накануне в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал министр обороны Авад ибн Ауф.

В обращении к нации А.ибн Ауф объявил, что в стране вводится режим ЧП на три месяца, а военный совет берет власть в свои руки на время переходного периода, который продлится два года.

1кю аю

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