Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 13:36

***На работу компании будет наложен ряд ограничений

Лондон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Правительство Великобритании дало согласие на участие китайской компании Huawei в создании британских сетей 5G, однако с рядом ограничений, сообщила во вторник британская телерадиокорпорация BBC.

В частности, компании нельзя будет поставлять оборудование для обслуживания "особо важных составляющих" сетей 5G.

Также на продукцию Huawei должно будет приходиться не более 35% от используемого в сетях оборудования. Кроме этого, компании запрещено работать в районах, примыкающих к британским военным базам и ядерным объектам.

Накануне сообщалось, что Совет национальной безопасности Великобритании должен во вторник принять решение по поводу возможного участия Huawei в проекте 5G.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео, который должен в среду провести переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, утверждал, что если Лондон позволит Huawei развивать сети 5G, то суверенитет Великобритании окажется под угрозой.

В свою очередь сенатор-республиканец Марко Рубио говорил британскому изданию The Telegraph, что США будут вынуждены проанализировать отношения с Великобританией в сфере разведки в том случае, если Лондон допустит компанию Huawei к 5G.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем, для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

Австралия ранее запретила использовать оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Соединенные Штаты обвиняют в шпионаже, для своей сети 5G. Аналогичных шагов администрация США добивается от всех своих союзников и партнеров.

1аю ар

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