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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 9:45 28.05.2018 - 09:45

Лондон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Британские активисты, выступающие за расширение права на аборт, продолжают оказывать давление на премьер-министра страны Терезу Мэй после того, как жители Ирландии проголосовали за либерализацию законодательства в этой сфере, сообщает в понедельник британский телеканал "Скай-ньюс".

Телеканал отмечает, что правовое регулирование права женщин на аборт в Северной Ирландии отличается по своей строгости по сравнению с другими частями Соединенного Королевства.

По словам министра Северной Ирландии по вопросам равенства Доуна Батлера, в связи с этим многие женщины прерывают нежелательную беременность, отправляясь в другие британские города.

"Это несправедливость. Ни одна женщина в Соединенном Королевстве не должна сталкиваться с отказом в легальном и безопасном аборте", - считает министра.

"Мы призываем британское правительство поддержать изменения в законодательство, чтобы распространить регулирование права на аборт и на Северную Ирландию", - подчеркнул Д.Батлер.

Референдум о либерализации законодательства по вопросу прерывания беременности в Ирландии прошел в субботу. Более 66% избирателей поддержали отмену восьмой поправки к Конституции страны, которая закрепляла за нерожденным ребенком право на жизнь. Явка на референдуме составила свыше 64%.

"Люди поднялись, проголосовали "за" и, таким образом, заявили, что жизни женщин действительно имеют значение. Мне кажется, голосование показало, что новая Ирландия, которая развивалась последние лет десять, уже здесь", - приводит телеканал "Евроньюс" слова главы кампании за легализацию абортов в Ирландии Альве Смита.

Ранее за реформу выступил ирландский премьер-министр Лео Варадкар, который заявил, что референдум имеет историческое значения для страны.

"Народ высказал свое мнение. Граждане страны дали понять, что им нужна современная конституция в современном государстве. То, что мы наблюдаем сейчас, - кульминация "тихой революции, которая происходила в Ирландии на протяжении 20 лет", - цитирует Л.Варадкара британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Речь идет об изменениях в статью 40.3.3 конституции Ирландии, которая признавала право на жизнь матери и нерожденного ребенка одинаковыми по своей юридической силе.

До референдума, в соответствии с ирландским законодательством, женщине, совершившей аборт, могло грозить до 14 лет лишения свободы. Аборты являлись легальными лишь в том случае, если беременность представляла серьезную опасность для жизни женщины. При этом было запрещено прерывать беременность даже в случае изнасилования, кровосмешения или смертельно опасных отклонений в развитии плода.

Восьмая поправка к конституции Ирландии, которая закрепила право эмбриона на жизнь, была принята в 1983 году по результатам референдума. Тогда за запрет абортов проголосовали 66,90% избирателей, против высказались 33,10%. Так называемый закон об абортах был принят на фоне сильного влияния на ирландское общество католической церкви.

В 1992 году в регулирование абортов в Ирландии были внесены некоторые изменения. По результатам еще одного референдума к конституции Ирландии были приняты 13-я и 14-я поправки. Первая из них предполагала, что запрет на совершение абортов не ограничивает перемещение женщины за границу - в те государства, где аборты разрешены. Помимо этого, в Ирландии было разрешено распространять информацию об услугах, которые относились к легальному прерыванию беременности в других странах.

тэ ар

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