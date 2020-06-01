Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 15:48

Брюссель. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Символ Брюсселя - монумент "Атомиум" вновь открылся в понедельник для публики после приостановки посещений из-за эпидемии коронавируса.

Церемония открытия прошла в присутствии премьер-министра Бельгии Софи Вильмес, бургомистра Брюсселя Филиппа Клоза и ряда членов королевской семьи.

"Мы вступили в период выхода из режима изоляции. Мы возвращаемся к нашей свободе, хотя и в масках, при социальном дистанцировании и дезинфекции рук. Но это не мешает нам пережить приятные моменты приобщения к культуре", - заявила глава федерального правительства телеканалу RTBF.

Сама Вильмес, как и другие участники церемонии, была в защитной маске.

Под звуки "Брабансонны", бельгийского гимна, государственный флаг Бельгии вновь занял свое место на вершине "Атомиума". В самый разгар эпидемии его место занимало знамя в знак благодарности медицинскому персоналу, работающему с коронавирусными больными.

Первыми монумент посетили представители властей, затем он был открыт для публики.

При этом объявлены условия визитов. В помещениях монумента могут находиться одновременно не более 150 посетителей. В лифты будут допускаться не более 6 человек вместо 16, как было в обычное время. На входе будет измеряться температура посетителей. Входные билеты можно приобрести исключительно онлайн. Касса, сувенирный магазин и ресторан "Атомиума" пока остаются закрытыми.

Посетители должны носить маски, в их распоряжении дезинфицирующий гель для рук. Внутри монумента организовано одностороннее движение людей.

Построенный к открытию Всемирной выставки 1958 года монумент высотой 102 м представляет собой символ атомного века и мирного использования атомной энергии. Он изображает увеличенную в 165 млрд раз молекулу железа.

Созданный по проекту архитектора Андре Ватеркейна "Атомиум" состоит из 9 металлических сфер - "атомов" - по 18 м диаметром каждая и 20 соединительных труб. Для посещения предназначены 6 сфер. Сооружение снабжено скоростным лифтом, в трубах устроены эскалаторы и соединительные коридоры.

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