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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 7:00 10.07.2018 - 07:00

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Уже за несколько дней до саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, местные СМИ начали обещать жителям бельгийской столицы нелегкую жизнь, предлагая на это время "либо взять отпуск, либо работать дистанционно или принести раскладушку на работу".

"Из-за бастующих машинистов поездов, закрытых на ремонт туннелей и Дональда Трампа, приезжающего в НАТО, пробкам не видно конца", - сокрушалась газета "Дерньер Эр".

В отличие от тех, кто уже отправился на каникулы на море, в горы или за границу, у работающих в июле людей нет иного выхода, кроме "недели слалома между закрытыми туннелями и саммитом НАТО, прибытие на который американского президента не пройдет так же быстро, как "твит", описывает ситуацию издание.

По замечанию "Суар", большие проблемы в Брюсселе начнутся уже во вторник. "День 10 июля обещает быть особенно тяжелым для всех брюссельцев, - предупреждает газета. - Движение будет сложным, и это независимо от средства выбранного транспорта. Причиной тому три события, которые обрушились на столицу одновременно: саммит НАТО, общенациональная забастовка на железных дорогах и матч "красных дьяволов".

Доехать до Брюсселя и перемещаться по нему будет настоящим испытанием, отмечают практически все ведущие СМИ, призывая автомобилистов не садиться за руль в предстоящие три дня.

Как ожидается, с 10 по 13 июля в бельгийской столице будут действовать несколько периметров безопасности, включая зону штаб-квартиры НАТО, отель, в котором будет ночевать Д.Трамп, американское посольство, королевский дворец и еще ряд городских объектов, связанных с проведением мероприятий в рамках саммита.

Уже в понедельник было всё готово для временного оцепления квартала учреждений ЕС, свидетельствует корреспондент "Интерфакса".

Это будет иметь результатом полное закрытие некоторых улиц. В частности, бульвар Леопольда III, на котором располагается штаб-квартира НАТО, будет перекрыт на значительной части от брюссельского ринга - кольцевой дороги - до отрезка в две трамвайные остановки после натовского здания в сторону центра города.

Журналистам, аккредитованным на саммит, вместе с пропуском выдавали проездной билет на общественный транспорт на три дня.

Временное перекрытие движения предусмотрено на прилегающих к городу участках автомагистралей E19 и E40 и на ряде стратегических артерий столицы, в частности, близ отеля, где остановится Д.Трамп.

Железнодорожники бастуют полных двое суток 10 и 11 июля. А фан-зоны вечером во вторник из-за матча чемпионата мира по футболу Бельгия-Франция еще больше осложнят жизнь горожан и приезжих.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель объявил на совместном заседании парламентских комиссий по международным делам и обороне, что безопасность и логистику саммита НАТО в новой штаб-квартире альянса, а также на других объектах, где запланированы мероприятия в рамках натовской встречи в верхах, будут обеспечивать около 2,4 тыс. полицейских и 1 тыс. военных, чье присутствие уже наглядно ощутимо в Брюсселе.

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