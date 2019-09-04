Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 13:38

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Брюссель. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил в среду в ходе доклада на заседании Еврокомиссии, что Великобритании надлежит сделать Евросоюзу "конкретные и реализуемые" предложения, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"При этом такие предложения должны быть совместимыми с соглашением о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ)", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Еврокомиссия посвятила свое заседание в среду состоянию дел с Brexit. Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер проинформировал членов исполнительной коллегии ЕС о своих контактах с британским премьером Борисом Джонсоном.

В свою очередь Барнье доложил о ходе переговоров с британской стороной, в том числе о проходящих в последние недели технических консультациях.

Еврокомиссия, отметила Андреева, также утвердила свое шестое коммюнике о подготовке к Brexit с учетом срочных мер на случай выхода Великобритании из Союза без соглашения.

"Это очередной призыв комиссии к гражданам и предприятиям Союза подготовиться к возможному выходу без соглашения на случай, если Соединенное Королевство покинет ЕС через два месяца без соответствующего решения", - объяснила представитель ЕК.

Она также сообщила о предложенных Еврокомиссией "некоторых адресных технических уточнениях" по длительности срочных мер в областях транспорта, рыболовства и европейского бюджета.

Кроме того, создаются фонд солидарности и фонд адаптации к глобализации для предприятий и работников государств-членов, которых особенно сильно затронет выход Великобритании из ЕС без соглашения.

Для тех, у кого возникают вопросы, создан информационный центр с бесплатным телефонным номером для звонков с любого телефона в ЕС. Предполагается, что этот центр будет работать до "контрольной даты" - 31 октября, когда ожидается выход Великобритании из союза.

Будет также функционировать канал для прямой связи национальных администраций с Европейской комиссией, объявила Андреева по итогам заседания ЕК, посвященного Brexit.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

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