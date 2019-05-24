Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 14:24

Берлин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз допустил ошибку, не оказав достаточного влияния на ход референдума по Brexit в 2016 год, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Председатель Еврокомиссии озвучил эту позицию в интервью немецкому телеканалу ARD еще до того, как премьер Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о решении уйти в отставку с поста лидера консервативной партии.

"Здесь мы допустили ошибку, поскольку не приняли позицию, которая была необходима. Отказ от участия в этом не является позицией", - сказал Юнкер.

По мнению главы Еврокомиссии, Евросоюз должен был в большей степени вмешиваться в британский референдум. При этом он не уточнил, что именно подразумевает под вмешательством.

Кроме того, Юнкер выразил сомнение в способности кого-либо из политиков достичь того, что не смогла премьер Мэй в ходе переговоров по Brexit с Брюсселем. "Как может кто-то достичь того, чего она не сумела?" - сказал Юнкер.

Мэй ранее в пятницу объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консеваторов, который станет новым премьером.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

1тэ аю*

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