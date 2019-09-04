Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 13:19

Брюссель. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил в среду в ходе доклада на заседании Еврокомиссии (ЕК), что Великобритании надлежит сделать Евросоюзу "конкретные и реализуемые" предложения, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"При этом такие предложения должны быть совместимыми с соглашением о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ)", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Еврокомиссия посвятила свое заседание в среду состоянию дел с Brexit. Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер проинформировал членов исполнительной коллегии ЕС о своих контактах с британским премьером Борисом Джонсоном.

В свою очередь главный переговорщик ЕС Барнье доложил о ходе переговоров с британской стороной, в том числе о проходящих в последние недели технических консультациях.

Еврокомиссия, отметила Андреева, также утвердила свое шестое коммюнике о подготовке к Brexit с учетом срочных мер на случай выхода Великобритании из союза без соглашения.

"Это очередной призыв комиссии к гражданам и предприятиям союза подготовиться к возможному выходу без соглашения на случай, если Соединенное Королевство покинет ЕС через два месяца без соответствующего решения", - объяснила представитель ЕК.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

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