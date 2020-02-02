Этот контент был опубликован 2 февраля 2020 г. 11:02

Брюссель. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель посетит Иран 3-4 февраля, сообщает в воскресенье Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В ходе визита у него запланированы встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани, главой МИД Ирана Джавадом Зарифом и спикером иранского парламента Али Лариджани.

"Эти встречи предоставят возможность обсудить последние события в регионе", - сообщает ЕВС.

"Визит также станет возможностью выразить твердую приверженность ЕС сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий и обсудить двусторонние отношения между Европейским союзом и Ираном", - говорится в заявлении.

Ранее о предстоящем визите Борреля в Тегеран сообщил МИД Ирана.

Визит Борреля состоится на фоне недавнего объявления Великобритании, Германии и Франции о запуске механизма по урегулированию споров в рамках СВПД.

В ЕС заявляли, что механизм по урегулированию разногласий включается, когда "все другие каналы консультаций по санкциям или ядерным позициям не дадут никакого результата" для урегулирования проблем.

1мм ав

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