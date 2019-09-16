Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 16:56

Брюссель. 16 сентября. ИНТЕРФАКС. - Европейская комиссия приняла в понедельник очередную ежегодную программу содействия воссоединению Кипра, на которую в 2019 году выделено 35,4 млн евро.

"Этот новый набор проектов направлен на улучшение инфраструктуры, поддержку экономического развития, содействие примирению и сближение турок-киприотов с ЕС", - заявил в связи с принятием программы заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Выводя за скобки проблемы статуса и государственной принадлежности Северного Кипра, не входящего в ЕС, Брюссель содействует экономическому развитию общины киприотов-турок, укреплению ее контактов с греческой общиной и с ЕС, подготавливает внедрение союзных норм и стандартов (acquis communautaire) в турецкой части острова.

Приоритеты программы включают инфраструктурные и природоохранные проекты, повышение стандартов охраны здоровья и безопасности пищевых продуктов, преподавания в школах и их оснащения.

На укрепление доверия между двумя общинами Кипра направлено финансирование программ поиска пропавших без вести лиц и сохранения культурного наследия. Особое внимание уделяется расширению сотрудничества между НКО на всем Кипре. Молодым киприотам-туркам предоставляются стипендии для учебы и стажировок в ЕС.

В период с 2006 по 2019 годы на проекты этой программы было выделено 555 млн евро.

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