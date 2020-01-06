Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 19:19

Брюссель. 6 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что соберет в среду, 8 января, специальное заседание ЕК, а глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель созовет специальный Совет ЕС по иностранным делам, связанные с событиями вокруг Ирака и Ирана.

"Европа несет в этом особую ответственность. По мере нарастания напряженности Европа контактирует со всеми вовлеченными в этот процесс участниками. В данном контексте высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) созывает министров иностранных дел на специальное заседание совета, чтобы задействовать все дипломатические каналы", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"В среду утром я созову специальное заседание коллегии (Еврокомиссии - ИФ), на котором высокий представитель, заместитель председателя ЕК Боррель и другие члены комиссии обсудят вопросы взаимодействия с различными заинтересованными сторонами, связанные с событиями в Ираке и за его пределами", - сообщила фон дер Ляйен.

Она не назвала дату проведения Совета ЕС. Но источники в Брюсселе ранее в понедельник сообщали, что такая встреча глав МИД стран Евросоюза может состояться в пятницу, 10 января.

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