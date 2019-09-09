Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 13:44

*** Всего представлены 27 стран без Великобритании

(добавлен список будущих членов ЕК)

Брюссель. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Избранный председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в понедельник дала согласие на проект списка выдвинутых членов ЕК, представленный ей Советом ЕС.

"Это последовало за серией официальных собеседований избранного председателя фон дер Ляйен, проведенных в течение последних недель с каждым из лиц, предложенных государствами ЕС в качестве кандидатов в члены комиссии", - говорится в коммюнике пресс-службы ЕК.

В документе объясняется последующая процедура, согласно которой теперь Совет ЕС должен утвердить этот список в соответствии со статьей 17 (7) Договора о Европейском союзе, после чего список будет опубликован в "Официальном журнале" ЕС.

Ожидается, что фон дер Ляйен во вторник объявит о распределении портфелей между членами ЕК и о том, как она собирается организовать работу следующей Европейской комиссии, отмечается в коммюнике.

Затем Европейский парламент должен дать согласие на полный состав Еврокомиссии, включая председателя и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности - заместителя председателя ЕК.

Перед этим пройдут заслушивания выдвинутых комиссаров в соответствующих парламентских комитетах.

После того, как Европейский парламент даст свое согласие, Европейский совет официально назначит Европейскую комиссию.

В понедельник обнародован проект списка будущих еврокомиссаров. От Австрии продолжит работать второй срок Йоханнес Хан. Бельгию будет представлять Дидье Рейндерс. Болгарию - по-прежнему Мария Габриэль. Хорватию - Дубравка Шуйца. Кипр - Стелла Кириакидис. Чехию - второй срок Вера Юрова. Данию - Маргрете Вестагер также второй срок подряд. Эстонию - Кадри Симсон. Финляндию - Ютта Урпилайнен. Францию - Сильви Гулар. Грецию - Маргаритис Схинас. Венгрию - Ласло Трочани. Ирландию во второй раз представит Фил Хоган. Италию - Паоло Джентилони. Латвию во второй срок - Валдис Домбровскис. Литву - Виргиниюс Синкявичюс. Люксембург - Николя Шмит. Мальту - Хелена Далли. Нидерланды во второй раз - Франс Тиммерманс. Польшу - Януш Войцеховский. Португалию - Элиза Феррейра. Румынию - Рованна Плумб. Словакию - Марош Шефчович второй мандат подряд. Словению - Янез Ленарчич. Швецию - Ильва Йоханссон.

Кроме того, в составе Еврокомиссии - председатель Урсула фон дер Ляйен от Германии и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от Испании.

Всего представлены 27 стран без Великобритании.

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в Брюсселе в понедельник объяснила в ответ на соответствующий вопрос, что количественный состав ЕК планировался, исходя из того, что 31 октября Великобритания покинет Евросоюз. Новая комиссия приступит к своим обязанностям 1 ноября.

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