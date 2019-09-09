Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 12:33

Брюссель. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Избранный председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в понедельник дала согласие на проект списка выдвинутых членов ЕК, представленный ей Советом ЕС.

"Это последовало за серией официальных собеседований избранного председателя фон дер Ляйен, проведенных в течение последних недель с каждым из лиц, предложенных государствами ЕС в качестве кандидатов в члены комиссии", - говорится в коммюнике пресс-службы ЕК.

В документе объясняется последующая процедура, согласно которой теперь Совет ЕС должен утвердить этот список в соответствии со статьей 17 (7) Договора о Европейском союзе, после чего список будет опубликован в "Официальном журнале" ЕС.

Ожидается, что фон дер Ляйен во вторник объявит о распределении портфелей между членами ЕК и о том, как она собирается организовать работу следующей Европейской комиссии, отмечается в коммюнике.

Затем Европейский парламент должен дать согласие на полный состав Еврокомиссии, включая председателя и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности - заместителя председателя ЕК.

Перед этим пройдут заслушивания выдвинутых комиссаров в соответствующих парламентских комитетах.

После того, как Европейский парламент даст свое согласие, Европейский совет официально назначит Европейскую комиссию.

1ов ар

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