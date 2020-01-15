Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 16:49

Дубай. 15 января. ИНТЕРФАКС - На Франции, Германии и Великобритании лежит ответственность за будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в среду глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Европейская тройка ответила на американское нападение на СВПД тем, что сократила торговлю и инвестиции в Иран, одновременно сохраняя эмбарго на нашу нефть", - написал Зариф в Twitter.

"Грустно, что такая крупная экономика допустила, чтобы ее втянули в нарушение собственных обязательств. Будущее СВПД зависит от Евротройки, а не от Ирана", - заметил он.

Выступая на сессии Raisina Dialogue в Нью-Дели, Зариф заявил, что именно Иран запустил механизм по урегулированию споров в рамках СВПД еще в мае 2018 года, сообщает агентство "Тасним".

Зариф подчеркнул, что СВПД - "одно из лучших соглашений, достигнутых в недавнем прошлом".

Германия, Франция и Великобритания объявили во вторник, что запускают механизм по урегулированию споров в рамках СВПД.

Они отметили, что "в свете поведения Ирана (...) не остается другого выбора, как закрепить в протоколе мнение о том, что Иран не выполняет свои обязательство по ядерному соглашению".

Германия, Франция и Великобритания вновь подтвердили приверженность соглашению с Ираном и поблагодарили Россию и Китай за вклад в общее дело по сохранению сделки. При этом стороны высказались против американской кампании максимального давления на Иран.

Ранее в ЕС заявляли, что механизм по урегулированию разногласий включается, когда "все другие каналы консультаций по санкциям или ядерным позициям не дадут никакого результата" для урегулирования проблем. Механизм может быть включен по требованию любого участника СВПД. Для такого решения не требуется консенсуса.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году президент США Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД. В январе Иран объявил о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД.

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