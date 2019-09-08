Этот контент был опубликован 8 сентября 2019 г. 14:24

Брюссель. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Бельгии и будущий председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в отношениях с Россией он придерживается позиции, сочетающей требовательность и диалог.

"Я полностью поддерживаю европейский подход, который заключается в том, что с Россией надо быть твердыми в принципе. Россия не может вмешиваться в территориальный суверенитет на Украине, в Крыму. И в то же время надо вести с ней политический диалог. Нужно урегулировать наши разногласия", - сказал Мишель, отвечая в воскресенье на вопросы в прямом эфире телеканала RTL-TVI.

"Я считаю необходимым, чтобы европейские руководители вели политический диалог (с Россией - ИФ)", - отметил будущий глава Евросовета.

По его мнению, несогласие с политикой России - это не основание, чтобы с ней не разговаривать.

Мишель является премьер-министром правительства, подавшего в отставку после политического кризиса, когда его партнеры по правящей коалиции - министры от "Нового фламандского альянса" покинули кабинет, но выполняющего по поручению короля свои функции до формирования нового федерального правительства.

Шарль Мишель, избранный главами государств и правительств 28 стран ЕС 2 июля 2019 года на пост председателя Европейского совета, приступит к своим новым полномочиям 1 декабря. Он сменит на этом посту поляка Дональда Туска.

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