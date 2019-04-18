Таллин. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Эстонские спецслужбы выполняют политический заказ, считает председатель Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме (Mart Helme), который является кандидатом на пост министра внутренних дел в формируемом новом правительстве.

"Подобной "охоты на ведьм", присваивания людям ярлыков, раскола общества, которые мы наблюдаем в последнее время, я не припомню даже в далекие советские времена, которые я далеко не идеализирую. Наоборот, я всей душой ненавидел советский строй", - сказал в четверг порталу "Дельфи" М.Хельме, работавший в советские времена дипломатом в Швеции.

По его словам, "все, что происходит в Европе, попытки криминализовать разжигающие ненависть высказывания, разделение людей на правильных и неправильных по политическим предпочтениям - это пугает, ужасает, с этим нельзя согласиться".

"В этой части я критически отношусь к нашим спецслужбам. К сожалению, они исполняют политический заказ. Это тема, которую я буду обязательно обсуждать, когда буду министром", - подчеркнул будущий министр.

Он считает, что спецслужбы "не должны заниматься политикой, но мы видим, что необходимо следовать всем догмам либеральной демократии, а если им оппонировать, то ты сразу диссидент".

"Когда стану министром, встречусь с людьми, поговорю с ними, объясню им, что я думаю о том, другом и о третьем. Выслушаю их объяснения, и тогда посмотрим, как будет дальше продолжаться наше сотрудничество", - пообещал М.Хельме, которому будет подчиняться полиция безопасности.

В связи с тем, что в последнее время полиция безопасности разоблачила ряд лиц, работавших на российские спецслужбы и которые в основном были русскоговорящими, он заявил, что "ищет возможности по пресечению российской пропаганды и усилению контроля над владеющими государственной тайной русскоязычными".

"Враждебное влияние, например, - это телеканалы одного нашего соседнего государства, где изо дня в день говорят неправду о нашей стране и о нашем народе, подначивая местных русских. Эта тема обсуждалась (при составлении коалиционного договора - ИФ). Конкретные шаги по ограничению подобной деятельности будут сделаны в ходе работы", - заверил будущий министр.

В то же время он отметил, что будет ограничен в своей новой должности, так как многие вопросы регулируются структурами ЕС.

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