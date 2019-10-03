Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Шведская школьница Грета Тунберг является одним из наиболее вероятных претендентов на получение Нобелевской премии мира, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные букмекерских компаний.

В частности, 16-летняя Тунберг лидирует в рейтингах крупной британской компании по ставкам Ladbrokes.

Однако эксперты призывают не спешить с предположениями относительно возможных лауреатов этого года. Согласно правилам Нобелевского комитета, список потенциальных кандидатов на получение премии держится в секрете. Известно лишь, что в этом году комитет получил 301 заявку на присуждение этой награды.

Шансы Греты Тунберг на получение премии мира специалисты оценивают по-разному. Например, директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит считает вероятным присуждение ей этой награды. "То, что она сделала за прошедший год - это невероятно. Проблема изменения климата - это проблема, которая очень тесно связана с безопасностью и миром", - сказал Смит.

Однако его коллега из норвежского Института исследования проблем мира (PRIO) Хенрик Урдаль не уверен, что шведский борец за экологию получит премию. "Это чрезвычайно маловероятно", - сказал он, указав, в частности, на слишком юный возраст Греты Тунберг. Он также подчеркнул, что проблему изменения климата сложно, например, сравнивать с вооруженными конфликтами.

Между тем, букмекеры также активно принимают ставки на победу других потенциальных кандидатов на получение премии. Среди них - премьер Эфиопии премьер-министр Абий Ахмед, которому удалось достигнуть заключения мира с Эритреей. Также потенциальными претендентами являются неправительственные организации - "Репортеры без границ" и "Комитет защиты журналистов".

За последний год 16-летняя шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали в международные организации, в частности, ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с климатом, Грета в прошлом году начала по пятницам, вместо занятий в школе, приходить в шведскому парламенту, требуя от властей принятия активных мер для защиты окружающей среды. Постепенно ее одиночная акция нашла поддержку в других странах мира и стала целым движением школьников и студентов, требующих действий для предотвращения глобального потепления.

Грету Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней встречался лично генсек ООН Антониу Гуттерриш, а также, например, актер Арнольд Шварценеггер.

В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив лидеров в том, что они, не предпринимая мер по защите климата "украли" у нее "мечты и детство".

Активистка отказывается летать на самолетах, аргументируя это слишком большим количеством вредных выбросов в атмосферу. По этой причине на различные крупные мероприятия в другие страны мира она отправляется либо на поезде, либо на морском судне. Так, например, на ГА ООН в Нью-Йорк из Швеции она добиралась на яхте. Однако сменный экипаж летел в Нью-Йорк на самолете.

Тунберг не ест продукты животного происхождения и убедила своих родителей тоже стать веганами. 16-летняя девушка страдает от синдрома Аспергера, который сама Грета называет "даром".

Лауреатов Нобелевской премии 2019 года будут объявлять в этом году в период с 7 по 14 октября.

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