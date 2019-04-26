Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 18:52

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что его подзащитная не имеет никакого отношения к российскому вмешательству в президентские выборы в США и не упоминается в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет портал Buzzfeed.

"Если бы она в действительности была причастна к чему-либо подобному, я полагаю, что спепрокурор Роберт Мюллер упомянул бы где-то среди 400 страниц, если бы она имела к этому хоть какое-то отношение", - приводит его слова издание.

При этом адвокат отметил, что, тем не менее, она действительно ответила на вопросы сотрудников Р.Мюллера в рамках сделки со следствием.

Американский суд приговорил в пятницу россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США.

При этом М.Бутиной зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

М.Бутина будет депортирована из США после того, как отбудет тюремный срок. После депортации она не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. М.Бутина была арестована 15 июля 2018 г., Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, М.Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года М.Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

1эф во бп

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