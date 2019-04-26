Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 17:29

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Россиянка Мария Бутина будет депортирована из США после того, как отбудет тюремный срок, сообщают американские СМИ со ссылкой на решение суда столичного округа Колумбия.

При этом после депортации она не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Ранее в пятницу американский суд приговорил М.Бутину к 18 месяцам тюрьмы. При этом ей зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

Прокуратура США запрашивала для россиянки 18 месяцев тюремного заключения, ее защита просила ограничить тюремный срок уже проведенными за решеткой девятью месяцами. Также защита соглашалась на депортацию россиянки из США, как только это станет возможным.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. М.Бутина была арестована 15 июля 2018 г., Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, М.Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года М.Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

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