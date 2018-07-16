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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 9:35 16.07.2018 - 09:35

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Природные пожары, вспыхнувшие на прошлой неделе в американском штате Калифорния, подобрались вплотную к Йосемитскому национальному парку, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, в связи с этим местные власти временно перекрыли главный маршрут, ведущий к парку. За последние два дня огонь затронул около 18 квадратных километров территории в западной части парка.

По словам представителя местной пожарной службы Майка Сеймора, пожарным с трудом удается сдерживать огонь в связи с высокими температурами. Местные власти в минувшие выходные настоятельно рекомендовали туристам покинуть территории, прилегающие к парку. Помимо этого, в некоторых близлежащих районах была приостановлена подача электричества в качестве меры предосторожности.

Йосемитский национальный парк простирается более чем на 3 тыс. квадратных километров и считается одной из крупнейших территорий сохранения дикой природы в районе горного хребта Сьерра-Невада.

На прошлой неделе при пожаре в Калифорнии погиб один человек, который находился в охваченном огнем доме. Трое пожарных получили ожоги во время ликвидации возгораний.

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