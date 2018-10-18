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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 21:25 18.10.2018 - 21:25

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Бывшего сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) в Миннесоте приговорили к четырем годам тюремного заключения после того, как он признался в передаче засекреченных данных журналисту, сообщает в четверг "Ассошиэйтед пресс".

Экс-сотрудник ФБР 39-летний Терри Джеймс Элбери признался в несанкционированном раскрытии информации о нацбезопасности и в несанкционированном хранении информации о нацбезопасности. Согласно данным агентства, эта информация касалась того, как ФБР оценивает своих конфиденциальных информаторов.

Следствие заявило, что Т.Дж.Элбери похитил всего 70 документов, из них 50 были засекречены. В свою очередь окружной судья Вильгельмина Райт заявила, что подсудимый злоупотребил своим положением агента ФБР и допуском к секретной информации, совершив это преступление.

"Вы сделали это осознанно. Вы сделали это намеренно. Вы знали, что то, что вы делали - это преступление, и вы знали, что вы подвергли риску национальную безопасность", - сказала она.

Судья отметила, что приговор отражает серьезность преступлений бывшего агента ФБР.

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