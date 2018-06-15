Бывшего главу предвыборного штаба Трампа решили взять под стражу
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Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Американские судебные власти решили взять под стражу бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, сообщает в пятницу телеканал Си-эн-эн.
Это связано с тем, что суд пересмотрел свое решение о содержании П.Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу.
П.Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов.
С учетом новой информации о попытках давления на свидетелей по делу сторона обвинения настаивала на изменении меры пресечения.
Спецпрокурор Р.Мюллер проводит в США расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.
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Интерфакс