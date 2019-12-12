Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 18:12

Рим. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - В отношении бывшего вице-премьера Италии Маттео Сальвини может быть возбуждено уголовное дело по обвинению в растрате средств из государственного бюджета в личных целях, сообщают в четверг итальянские СМИ.

Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини может быть привлечен к ответственности за предполагаемое незаконное использование официальных самолетов для нужд его партии, когда он занимал должность в совете министров.

Государственный прокурор в Риме направил соответствующие документы в суд, который занимается расследованием вопросов, связанных с государственными финансами.

Согласно недавнему расследованию итальянской газеты La Repubblica, Сальвини часто планировал официальные государственные поездки по Италии непосредственно перед или после митингов в поддержку "Лиги". По данным итальянской прокуратуры, политик совершил на посту вице-премьера 35 таких рейсов.

"Я не могу дождаться, чтобы держать ответ перед судом", - прокомментировал сложившуюся ситуацию бывший вице-премьер.

"Чем больше на нас нападают, тем больше мы двигаемся вперед с улыбкой на лице", - добавил он в Twitter.

Сальвини в настоящее время вовлечен и в другие судебные дела, включая предполагаемые связи между "Лигой" и Россией, а также коррупционный скандал с участием партии, продолжавшийся десятилетия, за который суд конфисковал 49 млн евро.

1ка ар

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