Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 5:36

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Федеральное бюро тюрем уведомило Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента США Дональда Трампа, что он будет досрочно освобожден из тюрьмы из-за пандемии коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Коэну разрешат отбыть оставшуюся часть срока до ноября 2021 года в домашнем заключении.

Перед освобождением ему придется пройти 14-дневный карантин в тюрьме.

В четверг Коэн был уведомлен о своем предстоящем освобождении, подтвердил телеканалу его адвокат Роджер Адлер.

Коэн отбывает трехлетний срок в федеральной тюрьме в Отисвилле (штат Нью-Йорк), где 14 заключенных и семь сотрудников дали положительный результат на вирус.

В декабре 2018 года Коэна приговорили к трем годам тюрьмы.

Приговор ему был озвучен на основании двух дел. Так, в августе 2018 года он признал свою вину в том, что он организовал выплаты в $280 тыс. двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию. Суд счел эти платежи нарушением правил финансирования предвыборной кампании Трампа. Также в рамках этого дела Коэн признал себя виновным по пяти эпизодам налоговых махинаций и одному эпизоду предоставления ложных сведений банку.

В ноябре 2018 года экс-адвокат Трампа также признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу". По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве.

1вз гс

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