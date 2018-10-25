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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 16:01 25.10.2018 - 16:01

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Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Две посылки с подозрительным содержимым направили бывшему вице-президенту США Джо Байдену, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Обе посылки перехвачены стражами порядка в почтовом отделении в штате Делавэр и похожи на те, которые содержали взрывные устройства.

Ранее сообщалось об одной из них, после чего поступили сообщения об обнаружении второй посылки. Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего.

Ранее в четверг такая же подозрительная посылка была отправлена на адрес актера Роберта Де Ниро.

Таким образом, инцидент с посылками Дж.Байдену стал уже девятым случаем, когда критики деятельности президента США Дональда Трампа получают подобные послания.

Накануне в США ряду политических деятелей поступили посылки со взрывными устройствами. По одной посылке пришли по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы.

Также пакет с неизвестным порошком был обнаружен в нью-йоркском офисе телеканала Си-Эн-Эн.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал инцидент актами терроризма.

Ни одна из взрывоопасных посылок не сдетонировала, пострадавших в результате этих инцидентов нет.

1тэ ар

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