Бывшему вице-президенту США Байдену поступила подозрительная посылка в штате Делавэр - ТВ
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Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Посылку с подозрительным содержимым отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену, сообщает в четверг телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел в штате Делавэр.
Ранее в четверг такая же подозрительная посылка была отправлена на адрес актера Роберта Де Ниро.
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Интерфакс