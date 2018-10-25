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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 14:27 25.10.2018 - 14:27

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Посылку с подозрительным содержимым отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену, сообщает в четверг телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел в штате Делавэр. Ранее в четверг такая же подозрительная посылка была отправлена на адрес актера Роберта Де Ниро. 1вл эф бп Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс