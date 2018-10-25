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Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Посылку с подозрительным содержимым отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену, сообщает в четверг телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в штате Делавэр.

Ранее в четверг такая же подозрительная посылка была отправлена на адрес актера Роберта Де Ниро.

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Интерфакс