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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 14:49 25.10.2018 - 14:49

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Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Посылку с подозрительным содержимым направили бывшему вице-президенту США Джо Байдену, сообщает в четверг телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в штате Делавэр. Отмечается, что стражи порядка перехватили эту посылку еще в почтовом отделении.

Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего.

Ранее в четверг такая же подозрительная посылка была отправлена на адрес актера Роберта Де Ниро.

Таким образом, инцидент с посылкой Дж.Байдену стал уже девятым случаем, когда критики деятельности президента США Дональда Трампа получают подобные послания.

Накануне в США ряду политических деятелей поступили посылки со взрывными устройствами. По одной посылке пришли по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы.

Также пакет с неизвестным порошком был обнаружен в нью-йоркском офисе телеканала Си-Эн-Эн.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал инцидент актами терроризма.

Ни одна из взрывоопасных посылок не сдетонировала, пострадавших в результате этих инцидентов нет.

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