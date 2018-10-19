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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 9:02 19.10.2018 - 09:02

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Малайзии выдвинули обвинения в коррупции в адрес бывшего вице-премьера и нынешнего главы оппозиционной партии "Объединенная малазийская национальная организация" Ахмада Захида Хамиди, передают в пятницу западные СМИ.

По информации СМИ, против А.З.Хамиди выдвинули обвинения по 45 пунктам: его подозревают в растрате $26 млн.

Сторона обвинения настаивает, что бывший вице-премьер Малайзии принимал взятки, участвовал в отмывании денег, а также использовал в личных целях денежные средства из социального фонда.

Обвинения в отношении А.З.Хамиди были предъявлены на заседании суда Куала-Лумпура. Сам он заявляет о своей невиновности. Возле здания суда собрались сторонники А.З.Хамиди, которые выкрикивали лозунги в поддержку бывшего малазийского вице-премьера.

А.З.Хамиди занимал пост вице-премьера в правительстве тогдашнего премьера Наджиба Разака. Ранее Н.Разаку и его супруге также предъявили обвинения в отмывании денег.

1тэ аю

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