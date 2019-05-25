Этот контент был опубликован 25 мая 2019 г. 9:12

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Более 70 бывших американских высокопоставленных военнослужащих подписали письмо к президенту США Дональду Трампу с призывом избежать войны Соединенных Штатов против Ирана на фоне резкого роста напряженности между двумя странами.

"Как президент и главнокомандующий, вы располагаете значительной властью, которая позволяет немедленно сократить вызывающий опасения уровень напряженности в регионе", - говорится в этом письме, оно опубликовано в издании War on the Rocks.

"Война с Ираном, намеренная или же в результате случайности, отзовется масштабными последствиями для уже дестабилизированного Ближнего Востока и вовлечет Соединенные Штаты в вооруженный конфликт с колоссально высокой финансовой, геополитической и гуманитарной стоимостью", - подчеркивается в письме.

Они призвали президента США принять меры по деэскалации напряженности между Ираном и США. В письме подчеркивается, что меры, которые принимают обе стороны, представляют собой предмет "чрезвычайной обеспокоенности", и для защиты интересов США бывшие военные призывают Трампа применять дипломатию.

"Защита национальных интересов США на Ближнем Востоке и безопасность наших друзей и союзников более требует государственной зрелости и мудрости, а также агрессивной дипломатии, нежели ненужного вооруженного конфликта", - указали они.

Согласно информации издания, которое специализируется на новостях о национальной безопасности и внешней политике США, письмо было составлено организацией Американский колледж лидеров национальной безопасности, в которую входят бывшие высокопоставленные военные и официальные лица США.

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