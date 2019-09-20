Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 11:13

Мадрид. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Группа экс-мятежников из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) провела в Боготе показ мод, продемонстрировав свою собственную линейку одежды, сообщают европейские СМИ.

На подиум вышли десятки моделей, среди которых - студенты и бывшие повстанцы. Коллекция одежды разработана экс-мятежниками, которые после подписания соглашения предприняли различные шаги по интеграции в мирную жизнь. В частности, некоторых из них занялись производством одежды.

"Модный показ нацелен на то, чтобы показать вещи, которые мы делаем, и продемонстрировать всей Колумбии нашу приверженность миру", - сказал один из бывших представителей РВСК Гонсало Бельтран.

Многие модели выходили на подиум, держа в руках плакаты с такими слоганами, как, например: "Все - за мир", "Мы соблюдаем (мирное соглашение с властями - ИФ)", "Мода - это политический акт".

В 2016 году на тот момент президент Хуан Мануэль Сантос и лидер левой повстанческой группировки РВСК Родриго Лондоньо подписали мирное соглашение после более чем 50 лет вооруженного конфликта. Стороны пришли к соглашению в августе после четырех лет переговоров.

Конфликт между правительством Колумбии и повстанцами стал самым длительным по времени в истории Западного полушария. Он унес жизни 260 тыс. человек, почти 83 тыс. человек пропали без вести, и около 7,4 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

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