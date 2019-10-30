Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 2:41

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Несколько видных бывших чиновников администрации Трампа поддерживают выбор замгоссекретаря Джона Салливана в качестве посла США в России, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, письмо в поддержку кандидатуры Салливана, подписанное такими фигурами, как бывший постпред США при ООН Никки Хейли и бывший министр обороны Джеймс Мэттис, было отправлено накануне слушаний по утверждению его кандидатуры на пост председателю комитета Сената по международным отношениям Джиму Ришу и сенатору Бобу Менендесу.

По словам человека, знакомого с документом, Салливан в письме оценивается как "правильный человек в нужное время" для этой работы.

"Мы уверены, что Джон передаст жесткие послания, чтобы привлечь Россию к ответу, в то же время осторожно, но эффективно использует любые возможности для конструктивного сотрудничества", - говорится в письме.

Письмо также подписали бывший советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер, бывший заместитель советника по национальной безопасности Надя Шедлоу, экс-исполняющий обязанности госсекретаря Томас Шеннон и бывшая пресс-секретарь госдепа Хизер Нойерт.

Слушания по утверждению Салливана в Сенате состоятся в среду.

Предполагается, что он может столкнуться с вопросами о предполагаемых усилиях президента Дональда Трампа оказать давление на лидера Украины Владимира Зеленского с целью начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Отмечается, что именно Салливану было поручено уволить бывшего посла США на Украине Мэри Йованович.

Салливан присоединился к администрации в 2017 году. Если его утвердят в качестве посла США в России, он заменит на этом посту Джона Хантсмана, прослужившего в Москве около двух лет.

1вз ад

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