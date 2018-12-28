Бывший адвокат Трампа опроверг сведения о контактах с российскими представителями в Праге в 2016 году

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 2:20

Вашингтон. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Майкл Коэн - бывший адвокат президента США Дональда Трампа - отверг сообщения в том, что он якобы бывал в Праге, где встречался с российскими представителями.

"Слышал, что Прага - Чешская Республика - прекрасна летом. Не знаю, поскольку никогда там не бывал", - написал юрист в своем Твиттере.

Он добавил: "А (спецпрокурору Роберту) Мюллеру все известно!".

Это заявление М.Коэна появилось после того, как агентство новостей McClatchy распространило сообщение, что, по данным разведки, переданным спецпрокурору Р.Мюллеру, мобильный телефон М.Коэна в 2016 году фиксировался вышками мобильной связи в Праге.

Ранее в подготовленном бывшим офицером британских спецслужб Кристофером Стилом по заказу Демократической партии США докладе, компрометирующем Д.Трампа, утверждалось, что М.Коэн контактировал в Праге с российскими представителями.

Р.Мюллер ведет расследование "российского следа" в американских выборах и контактов предвыборной команды Д.Трампа с российскими представителями. Информацию о якобы имевшем место вмешательстве России в американские президентские выборы многократно опровергали как российская сторона, так и сам Д.Трамп.

М.Коэн уже приговорен в США к трем годам тюремного заключения за финансовые нарушения, в том числе связанные с предвыборной кампанией Д.Трампа. Так, он признал себя виновным в том, что платил американской порноактрисе за молчание о ее связях с Д.Трампом.

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