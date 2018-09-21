Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 6:45 21.09.2018 - 06:45

Вашингтон, 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Майкл Коэн, бывший личный адвокат президента Дональда Трампа, предоставил спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему приписываемое России влияние на президентские выборы 2016 года, "критически важную информацию", сообщил защитник М.Коэна Лэнни Дэвис.

"Хорошо для М.Коэна то, что он без соглашения о сотрудничестве предоставил расследованию Р.Мюллера критически важную информацию", - написал Л.Дэвис в своем "Твиттере".

М.Коэн в процессе расследования, ведущегося Р.Мюллером, в августе признал себя виновным в финансовых махинациях в ходе предвыборной кампании.

Юрист также известен тем, что заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о ее имевшей место 10 лет назад интимной связи с Д.Трампом.

Хотя М.Коэн и не заключал с командой спецпрокурора соглашения о сотрудничестве со следствием, очевидно, что, предоставляя информацию, он рассчитывает на смягчение приговора, комментируют новость наблюдатели.

Д.Трамп, которого политические оппоненты обвиняют в "сговоре" с Россией против противника на выборах демократки Хиллари Клинтон, неоднократно заявлял об отсутствии такового, называя эти обвинения "охотой на ведьм".

1гк ад гс

Neuer Inhalt Horizontal Line