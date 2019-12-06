*** Он читает, что Россия стоит за информацией о вмешательстве Киева в предыдущие выборы
Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Джон Хантсман, который в 2017-2019 годах возглавлял посольство США в Москве, заявил, что считает возможным российское вмешательство в американские президентские выборы в 2020 году.
"Давайте просто скажем, что есть возможности нанести ущерб нашему самому ценному институту демократии. Мы должны быть готовы к этому, но я не уверен, готовы ли мы", - сказал он в интервью агентству Associated Press.
Хантсман отметил, что его особенно беспокоят государственные и местные избирательные системы, где чиновники могут не иметь достаточных ресурсов или информации, чтобы знать об угрозах.
Одновременно бывший посол отметил, что не располагает информацией о том, что в Киев каким-то образом вмешивался в выборы 2016 года и согласен с выводами, что за этой информацией стоит Россия.
"Именно так они действуют в Москве, чтобы попытаться посеять семена недовольства между Соединенными Штатами и Киевом", - сказал экс-дипломат.
Президент США Дональд Трамп, столкнувшись с процедурой импичмента, продолжает говорить, что Украина осуществляла вмешательство в выборы 2016 года. Поводом для начала процедуры послужила информация о давлении на президента Украины Владимира Зеленского по вопросу о деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
1гк бм