Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 3:43

*** Он читает, что Россия стоит за информацией о вмешательстве Киева в предыдущие выборы

Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Джон Хантсман, который в 2017-2019 годах возглавлял посольство США в Москве, заявил, что считает возможным российское вмешательство в американские президентские выборы в 2020 году.

"Давайте просто скажем, что есть возможности нанести ущерб нашему самому ценному институту демократии. Мы должны быть готовы к этому, но я не уверен, готовы ли мы", - сказал он в интервью агентству Associated Press.

Хантсман отметил, что его особенно беспокоят государственные и местные избирательные системы, где чиновники могут не иметь достаточных ресурсов или информации, чтобы знать об угрозах.

Одновременно бывший посол отметил, что не располагает информацией о том, что в Киев каким-то образом вмешивался в выборы 2016 года и согласен с выводами, что за этой информацией стоит Россия.

"Именно так они действуют в Москве, чтобы попытаться посеять семена недовольства между Соединенными Штатами и Киевом", - сказал экс-дипломат.

Президент США Дональд Трамп, столкнувшись с процедурой импичмента, продолжает говорить, что Украина осуществляла вмешательство в выборы 2016 года. Поводом для начала процедуры послужила информация о давлении на президента Украины Владимира Зеленского по вопросу о деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

1гк бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!