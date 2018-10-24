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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 12:19 24.10.2018 - 12:19

*** Решение Трампа о выходе США из ДРСМД он считает ошибочным

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Экс-сенатор США и сопредседатель фонда "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" Сэм Нанн назвал большой ошибкой решение президента Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и призвал лидеров РФ и США незамедлительно начать переговоры по вопросам стратегической стабильности.

"США и РФ обвиняют друг друга в нарушении РСМД. Вместо того, чтобы провести совместное обсуждение, открытые инспекции, организовать наблюдение за испытаниями или какие-либо другие совместные действия, чтобы снять подозрения и обвинения в нарушении договора, мы дошли до того, что президент Трамп объявил о выходе США и РСМД", - заявил С.Нанн, выступая в Центре по изучению вопросов нераспространения.

"Полагаю, что это будет большой ошибкой с военной, дипломатической и политической точек зрения", - подчеркнул американский политик

При этом он полагает, что серьезную ошибку вполне возможно превратить в серьезную возможность.

С этой целью экс-сенатор предлагает, чтобы "президент Трамп и президент Путин уже сейчас объявили о запуске переговоров по стратегической стабильности, которые бы активно проводились в течение шести месяцев, предшествующие выходу из договора одной из сторон после подачи официального уведомления о таком намерении".

Переговоры, по словам С.Нанна, должны вестись с участием военного руководства, особенно тех, кто отвечает за ядерные вооружения, и включать такие вопросы, как "полное выполнение Договора СНВ и его продление до 2026 года с особым упором на обновление и укрепление систем проверки", проблематику ПРО, киберугрозы в ядерной сфере, избежание конфликтов космосе, увеличение времени на принятие решений в ответ на предупреждение о первом ударе, которое может быть и ложным.

Экс-сенатор считает, что США и РФ "должны достичь договоренностей о том, что кибератаки на системы предупреждения, командные структуры и критически важную инфраструктуру представляют крайнюю опасность для РФ, США и всего мира".

По мнению С.Нанна, конгресс США должен признать, что "облечение антироссийских санкций в форму закона лишают исполнительную власть рычагов и гибкости в проведении успешных переговоров с Россией".

"Полагаю, что Россию не удастся поощрить на "хорошее поведение" на Украине, в Сирии или в отношении американских выборов до тех пор, пока для отмены санкций требуется проводить закон через палату представителей и сенат, на что, разумеется, могут уйти годы", - подчеркнул политик.

1ак вв

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