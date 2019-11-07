Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 2:22

Вашингтон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Бывший генеральный прокурор США Джефф Сешнс объявит, что планирует претендовать на место в Сенате от штата Алабама, сообщает Associated Press со ссылкой на двух собеседников в Республиканской партии.

По их данным, Сешнс объявит о своей кандидатуре в четверг. Они также подчеркнули, что бывший генпрокурор не говорил лидеру большинства в Сенате Митчу Макконнеллу об этом, а также не сообщал о своем решении президенту США Дональду Трампу.

72-летний Сешнс вернется на политическую сцену через год после ухода с поста генерального прокурора США, отмечает агентство.

Он вызвал резкую публичную критику со стороны Трампа после того, как устранился от "российского расследования", вел которое в итоге спецпрокурор Роберт Мюллер.

В июне президент США назвал свой выбор Сешнса в качестве генпрокурора своей "самой большой ошибкой".

Один из республиканцев, говоривших с агентством, заявил, что не видит никаких признаков того, что Трамп изменил свое отношение к бывшему генпрокурору. По его мнению, Сешнс, в конечном итоге, бросит попытки баллотироваться в Сенат из-за атак президента.

Однако другие собеседники агентства предположили, что у Сешнса есть все шансы выиграть выборы, ведь он представлял Алабаму в Сенате с 1997 по 2017 год.

Тем временем в данный момент место занимает демократ Даг Джонс.

Выборы сенатора пройдут в ноябре 2020 года. Со стороны республиканцев на место также претендуют госсекретарь штата Алабама Джон Меррилл, бывший главный судья Алабамы Рой Мур, а также представитель штата Арнольд Муни и бизнесмен Стэнли Адэр.

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