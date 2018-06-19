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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 21:27 19.06.2018 - 21:27

Иерусалим. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Бывший заместитель главы МИД Израиля и экс-посол Израиля в США Дани Яалон назвал "мужественным" намерение США объявить во вторник о выходе из Совета по правам человека ООН.

"Израиль аплодирует сильному мужественному решению (постпреда США при ООН - ИФ) Никки Хейли и миссии США при ООН покинуть Совет по правам человека ООН", - говорится в сообщении на странице Д.Яалона в "Твиттере".

Ранее агентство "Блумберг" сообщило со ссылкой на свои источники, что власти США позже во вторник, как ожидается, сделают заявление о выходе из Совета по правам человека ООН.

Агентство отмечало, что решение Вашингтона о выходе из состава Совета было ожидаемым. Так, Н.Хейли ранее критиковала Совет за нападки в адрес Израиля, а также призывала Совет исключить из своих рядов государства с неудовлетворительным состоянием прав человека.

1аю ар

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