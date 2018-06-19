Бывший замглавы МИД Израиля приветствовал намерение США объявить о выходе из Совета по правам человека ООН
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Иерусалим. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Бывший заместитель главы МИД Израиля и экс-посол Израиля в США Дани Яалон назвал "мужественным" намерение США объявить во вторник о выходе из Совета по правам человека ООН.
"Израиль аплодирует сильному мужественному решению (постпреда США при ООН - ИФ) Никки Хейли и миссии США при ООН покинуть Совет по правам человека ООН", - говорится в сообщении на странице Д.Яалона в "Твиттере".
Ранее агентство "Блумберг" сообщило со ссылкой на свои источники, что власти США позже во вторник, как ожидается, сделают заявление о выходе из Совета по правам человека ООН.
Агентство отмечало, что решение Вашингтона о выходе из состава Совета было ожидаемым. Так, Н.Хейли ранее критиковала Совет за нападки в адрес Израиля, а также призывала Совет исключить из своих рядов государства с неудовлетворительным состоянием прав человека.
1аю ар
Интерфакс