Мадрид. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе, сообщил клуб "Севилья".
"Мы не можем передать худшей новости. В ДТП погиб наш любимый игрок команды Хосе Антонио Рейес. Покойся с миром", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в твиттере r клуба.
На эмблеме клуба в твиттере помещена черная траурная перевязь.
О деталях трагического происшествия не сообщается.
Рейес начал футбольную карьеру в "Севилье" в 1994 году. В разные годы он также выступал за клубы "Арсенал", "Бенфика", "Реал Мадрид", "Атлетико Мадрид", "Эспаньол", "Кордова", "Эстремадура", был игроком национальной сборной Испании.
1ар ав