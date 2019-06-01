Этот контент был опубликован 1 июня 2019 г. 13:40

Мадрид. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе, сообщил клуб "Севилья".

"Мы не можем передать худшей новости. В ДТП погиб наш любимый игрок команды Хосе Антонио Рейес. Покойся с миром", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в твиттере r клуба.

На эмблеме клуба в твиттере помещена черная траурная перевязь.

О деталях трагического происшествия не сообщается.

Рейес начал футбольную карьеру в "Севилье" в 1994 году. В разные годы он также выступал за клубы "Арсенал", "Бенфика", "Реал Мадрид", "Атлетико Мадрид", "Эспаньол", "Кордова", "Эстремадура", был игроком национальной сборной Испании.

1ар ав

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