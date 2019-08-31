Этот контент был опубликован 31 августа 2019 г. 14:44

Брюссель. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Бывшего короля Испании Хуана Карлоса выписали из больницы спустя неделю после того, как он успешно перенес операцию на сердце, сообщают в субботу западные СМИ.

"Его величество король Хуан Карлос был выписан сегодня утром, его состояние стабильное, кардиологическое обследование показывает нормальный сердечный ритм", - заявили в больнице, где бывший король проходил лечение.

Решение о проведении операции было принято врачами после ежегодного планового медицинского осмотра бывшего короля, который состоялся в июне.

Хуану Карлосу сейчас 81 год. В 2014 году он отрекся от престола в пользу своего сына, Филиппа, при этом формально сохранив королевский титул. Сын Хуана Карлоса взошел на трон как Филипп VI.

Бывший король Испании неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем. В апреле прошлого года он перенес операцию по замене протеза в правом колене.

1тэ ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!