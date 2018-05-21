Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 19:36 21.05.2018 - 19:36

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший мэр Лондона Кен Ливингстон заявил, что выходит из Лейбористской партии, поскольку поступающие в его адрес обвинения в антисемитизме отвлекают внимание общественности от политики партии, передает в понедельник Би-би-си.

"Я верен Лейбористской партии и (ее лидеру - ИФ) Джереми Корбину. Однако дальнейшие дисциплинарные меры в отношении меня могут затянуться на несколько месяцев или даже лет, отвлекая внимание от политической деятельности Джереми", - приводит Би-би-си слова политика.

"Поэтому я с большой печалью сообщаю, что покидаю Лейбористскую партию", - заявил К.Ливингстон.

Би-би-си отмечает, что лидер лейбористов Дж.Корбин выразил печаль в связи с новостью об уходе одного из своих сторонников, но признал, что "это было правильное решение".

По данным Би-би-си, в 2016 году лейбористское руководство отстранило К.Ливингстона от деятельности партии из-за обвинений в антисемитизме, поступивших в адрес политика после его высказываний об Адольфе Гитлере и сионизме. Сам К.Ливингстон не раз отвергал эти обвинения.

ла аю ан

Neuer Inhalt Horizontal Line